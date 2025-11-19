Сикорский отверг идею размещения ядерного оружия в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет размещать ядерное оружие на своей территории. В эфире польского телевидения он подчеркнул приверженность Варшавы международным обязательствам и указал на то, что страна является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Фото: Maciej Smiarowski, Коммерсантъ

В прошлом году бывший президент республики Анджей Дуда заявил, что Польша готова принять американское ядерное вооружение в рамках программы Nuclear Sharing. Эта программа позволяет США размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, не обладающих собственным атомным арсеналом. При этом он отмечал, что Польша разместит оружие, если так решат союзники по Североатлантическому альянсу.

В сентябре этого года очередное заявление на эту тему сделал нынешний президент Польши Кароль Навроцкий. Он отметил, что его страна «должна иметь собственный ядерный потенциал» и должна участвовать в «совместных ядерных миссиях» НАТО.

