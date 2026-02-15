Президент Польши Навроцкий заявил о стремлении страны к ядерному оружию

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости для страны двигаться к обладанию собственным ядерным оружием. Об этом он сказал в интервью Polsat News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Kuba Stezycki / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Господин Навроцкий отметил, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». По его словам, республика находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

«Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — подчеркнул польский президент.

Предшественник господина Навроцкого, Анджей Дуда, заявлял о готовности разместить в стране американское ядерное оружие. В 2024 году он подтверждал, что обсуждал этот вопрос в Вашингтоне.

Осенью 2025 года Кароль Навроцкий уже говорил о необходимости получения доступа к ядерному оружию. В то же время глава польского МИДа Радослав Сикорский заявлял, что Польша не будет размещать ядерное оружие на своей территории