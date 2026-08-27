В Краснодаре завершили ремонт 15 дорог по краевой программе на 2026 год

В Краснодаре завершилась реализация планов региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на 2026 год. Отремонтированы 15 участков общей протяженностью более 13 км, включая улицы Краснодарскую и им. Атарбекова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ул. Краснодарской в поселке Лазурный обновлен участок длиной 1,6 км — от ул. Мира до путепровода. Дорога связывает поселок с городом, по ней ходят маршруты общественного транспорта и школьные автобусы, подвозящие детей в школу №38. В рамках ремонта выполнено обновление проезжей части и съездов, установлены новые знаки, нанесена разметка, а по просьбам жителей обустроен новый остановочный пункт. Еще один участок этой улицы — от путепровода до въезда в поселок — ремонтируется за счет городских средств, работы на завершающей стадии, до 1 сентября установят пять новых остановочных павильонов.

На ул. им. Атарбекова отремонтировали участок протяженностью 1,1 км — от ул. им. Тургенева до ул. им. Герцена. Обновили проезжую часть и тротуары, на которых уложили более 10 тыс. кв. м плитки. На перекрестках с улицами им. Тургенева, им. Воровского, им. Ковалева и им. Герцена, а также у дома №13 и поликлиники №9 заменили светофоры на ультратонкие с контурной подсветкой.

В перечень отремонтированных объектов также вошли: ул. Богатырская, ул. им. В.М. Комарова, ул. Тенистая, ул. им. Циолковского, ул. Кожевенная, пер. Майорский, ул. Воронежская, ул. Обрывная, ул. им. Дзержинского, ул. им. Гудимы, ул. им. Красина, ул. им. Корницкого и пер. Петровский.

Алина Зорина