По делу об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана задержали ее сына

Силовики задержали сына вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева — Анны Каменевой, чье тело накануне нашли в Подмосковье. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Ранее стало известно о задержании друга сына погибшей.

Об убийстве Анны Каменевой 26 августа сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, тело нашли в доме в подмосковной деревне Жуковка. Также на месте происшествия обнаружили травматический пистолет, гильзы и следы крови. Сегодня пресс-служба МГУ подтвердила гибель госпожи Каменевой.

Анна Каменева была доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы госаудита МГУ. Ее бывший муж — Гаджи Махачев — дважды входил в Госдуму и был вице-премьером Дагестана. Он погиб в декабре 2013 года в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Никита Черненко