В учреждения СПО на Дону приняли более 20 тысяч студентов

В областные колледжи и техникумы Ростовской области зачислено 20,6 тыс. студентов по всем формам обучения. Об этом сообщили в правительстве региона. В рамках проекта «Профессионалитет» на программы зачислены 2,9 тыс. студентов.

Наибольший интерес абитуриенты проявили к направлениям в сфере транспорта, машиностроения, медицины, информационных технологий, радиоэлектроники и педагогики.

Отдельное внимание при организации приема уделено поддержке отдельных категорий граждан — в том числе участников СВО, Героев Российской Федерации, лиц, награждённых тремя орденами Мужества, и других льготных групп.

Мария Хоперская