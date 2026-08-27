WINEPARK получил сертификат органического производства на виноградник

Документ подтверждает, что на участке соблюдаются строгие требования органического земледелия

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Виноградник WINEPARK прошел проверку на соответствие требованиям органического производства и получил официальный сертификат в рамках системы добровольной сертификации «Органическая система». Документ подтверждает, что на участке соблюдаются строгие требования органического земледелия.

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Соответствие требованиям подтвердил орган по сертификации органического производства ООО «Органик-Сертификация». К получению документа WINEPARK шел с 2023 года. За это время крымский виноградник проходил проверки: специалисты контролировали отсутствие запрещенных для органического производства препаратов, проводили лабораторный анализ почвы, листьев и винограда, а также оценивали соблюдение требований к ведению органического хозяйства. Эксперты отметили, что при выращивании винограда не используются запрещенные синтетические пестициды и гербициды, исключено применение ГМО, а использование минеральных удобрений и других средств защиты растений регулируется установленными органическими стандартами. Особое внимание WINEPARK уделяет состоянию и плодородию почвы, защите растений и окружающей среды.

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Олег Ничвидюк, главный винодел WINEPARK: «Переход на "органик-стандарты" занял у агрономического отдела три полных цикла вегетации — с 2023 по 2026 год. Все это время применялись только разрешенные биопрепараты, а система защиты выстраивалась на основе мониторинга энтомофауны. Однако ключевой причиной успеха стал человеческий фактор: многолетняя работа с виноградными насаждениями позволила виноградарям, механизаторам и агрономам чувствовать состояние лозы без подсказок приборов. Именно чувство плеча с растением и привело нас к заветному сертификату».

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В 2026 году центр винного туризма WINEPARK отмечает пятилетний юбилей. За это время проект, появившийся на курорте «Мрия», объединил эногастрономию, образование, технологии и культуру и стал одной из самых заметных площадок развития энотуризма в России. Юбилейный год проходит под концепцией «Линии жизни». Эта тема объединяет все события WINEPARK в 2026 году.

ООО «Мрия»

https://mriyaresort.com/wine-park/