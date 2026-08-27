На Кубани предложили смягчить требования банков и контролеров к аграриям из-за ситуации в стране

Заместитель председателя ассоциации «Народный фермер Кубани» Сергей Коваленко предложил временно снизить административную и финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей из-за ухудшения экономической ситуации в отрасли. По его словам, аграрии сталкиваются с ростом затрат, проблемами реализации урожая и увеличением кредитной нагрузки, однако продолжают работать в условиях прежних требований со стороны банков и контролирующих органов. Об этом Сергей Коваленко заявил на межотраслевом совещании по производству, экспорту зерновых и масличных в станице Крыловская.

По словам господина Коваленко, значительная часть кредитов в сельском хозяйстве используется для финансирования оборотных средств. При этом расходы хозяйств растут из-за удорожания горюче-смазочных материалов, средств защиты растений и техники, а рентабельность производства снижается.

«Необходимо, чтобы на федеральном уровне было сформировано понимание: все участники рынка должны работать в одинаковых условиях. Сейчас производителям говорят учитывать сложившуюся ситуацию в стране, однако при взаимодействии с банками они по-прежнему сталкиваются с требованием исполнять обязательства в прежнем порядке»,— сказал господин Коваленко.

По его мнению, при оценке положения аграриев необходимо учитывать не только объемы производства, но и экономическую эффективность хозяйств. Рост выпуска сельхозпродукции, отметил он, не означает улучшения финансового состояния предприятий, если одновременно увеличиваются затраты на ресурсы и снижается рентабельность.

Отдельно заместитель председателя ассоциации «Народный фермер Кубани» обратил внимание на увеличение регуляторной нагрузки. По его словам, в условиях сложной ситуации со сбытом продукции хозяйства вынуждены направлять дополнительные ресурсы на выполнение административных требований.

«Чем сложнее становится ситуация у производителей, тем больше появляется дополнительных требований. Вместо того чтобы сосредоточиться на производственной деятельности, хозяйства вынуждены тратить ресурсы на ведение дополнительной отчетности и работу с информационными системами»,— отметил господин Коваленко.

Он привел в качестве примера требования, связанные с экологическим контролем, водоохранными зонами и ведением отчетности в федеральных государственных информационных системах. По его словам, предприятиям приходится нанимать дополнительных сотрудников для выполнения этих процедур.

На этом фоне господин Коваленко предложил рассмотреть возможность введения моратория или временной приостановки части требований к сельхозпроизводителям.

«Возможно, сейчас необходимо рассмотреть вопрос о введении моратория либо временной приостановке отдельных требований, чтобы предприятия могли сосредоточиться на сохранении производства в текущих условиях»,— заявил он.

Ранее на совещании обсуждались меры поддержки аграриев, включая продление льготного кредитования, отсрочку лизинговых платежей и сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя для предприятий, столкнувшихся с временным снижением объемов деятельности.

Роман Лаврухин