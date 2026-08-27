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К ремонту улицы Чехова в Таганроге приступят 31 августа

В Таганроге МКУ «Благоустройство» заключило контракт с ООО «ДРСУДОН» (г. Ростов-на-Дону) на ремонт участка улицы Чехова — от между улицами Сызранова до Галицкого. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Подрядчик ведет, по данным властей, подготовительные работы. Сейчас определены места для строительной площадки и временного хранения материалов, разрабатывается проект производства работ, проходят финальные согласования с Госавтоинспекцией схемы организации дорожного движения на период ремонта. Кроме того, создается опорная геодезическая основа, разбивка оси трассы и другие инженерные изыскания.

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия планируется начать 31 августа. Об изменениях в схеме дорожного движения на период ремонта власти сообщат дополнительно.

Константин Соловьев

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