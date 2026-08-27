«Лавандовый Арбат», Xolidayboy, «Вождь краснокожих»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

28 августа в 20:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит Xolidayboy — один из ярчайших представителей современной музыки. Песня «Пожары» принесла музыканту премию «Новое Радио» за лучший сингл. Он был признан «Прорывом года» на премии Муз-ТВ. Его хиты: «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка», Love Again и многие другие набирают многомиллионные прослушивания на всех музыкальных платформах.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

29 августа в 17:00 на площадке «Порт 219» состоится Muz Bit Unlock — серия музыкальных событий, где на одной сцене встречаются известные артисты и новые имена, за которыми скоро будет следить вся страна. На сцене Muz Bit Unlock выступят: ATL, Хлеб, PLC, Nemiga, Лейла, DJ M. E. G.., а также победитель музыкального отбора проекта, выбранный среди почти 1000 участников со всей России.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (18+)

Также 29 августа в 19:30 в ДК железнодорожников выступит группа «Фактор 2». Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую свои самые известные песни: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» — и многие другие.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

28 августа в 18:00 в Новом театре кукол покажут «Пиковую даму». «Моя "Пиковая дама" в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку, туза»,— записал Пушкин в дневнике. Повесть имела успех в обществе, которое узнавало себя в мистическом и светском сюжете, кстати, подаренном автору внучатым племянником прототипа старой графини.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

Также 28 августа в 19:00 в Театре драмы поставят «Фро» по рассказу советского писателя Андрея Платонова. Проводив горячо любимого мужа Федора на службу на Дальний Восток, юная Ефросинья, не сходя с перрона, начинает горевать: вдруг на расстоянии любовь их рассеется?

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

29 августа в 20:00 в Театре Защитника Отечества покажут спектакль «Вождь краснокожих». Двое горе-грабителей, Сэм и Билли, остро нуждаясь в деньгах, похищают сына местного богача с целью получения выкупа.

Стоимость билетов — 350 руб. (6+)

Также 29 августа в 17:00 в Театре драмы покажут спектакль «Из жизни ископаемых». Спектакль-бенефис «Из жизни ископаемых» — ода мэтрам театра драмы, которые много лет служат краснодарской сцене, не перестают удивлять своим творчеством зрителей и вдохновлять младших коллег. В постановке у каждого из звездных артистов своя особая роль, раскрывающая их талант во всей полноте.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

Для юных зрителей 30 августа в 11:00 и 14:00 в Новом театре кукол покажут спектакль «По щучьему велению». Незадачливый Емеля поймал волшебную Щуку, которая подарила ему «заветное слово». С тех пор, чего бы он ни захотел, сбывалось. Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, на сосне расцвели розы, и даже царевна Несмеяна рассмеялась.

Стоимость билетов — 500 руб. (0+)

Также 30 августа в 17:00 в Театре драмы покажут спектакль «Горгоны». Возможна ли женская дружба? Да. А если эти женщины — актрисы, всю жизнь соперничавшие из-за ролей, поклонников и гонораров? Ни за что! Популярность может угаснуть, поклонники — постареть, но истинная вражда никогда не забывается. Вечности недостаточно, чтобы примирить двух заклятых подруг! И приглашение на съемки кассового голливудского фильма может стать искрой, от которой все снова вспыхнет.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

Боевик «Мотор Сити» понравится любителям криминальных и драматических фильмов. В центре сюжета Детройт, 1970-е. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель — отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Для юных зрителей в кинозалах показывают мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что он исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом, кузнечиком Кузей, отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы — Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Ребята окажутся на обратной стороне Луны, где их ждут невероятные и опасные приключения, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 720 руб. (0+)

В прокате также новый триллер «Крушение рейса». Самолет международного рейса Лос-Анджелес—Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлеченных обломками самолета, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

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Куда сходить еще

28 августа с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

29 и 30 августа на улице Чапаева откроется ярмарка «Лавандовый Арбат». В программе мастер-классы для детей и взрослых, эстетичные фотозоны и декор из натуральной лаванды. Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00.

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