ЛДПР подала иск о снятии списка «Яблока» с выборов в свердловское заксобрание

Свердловское региональное отдаление ЛДПР подало иск в Свердловский областной суд об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе облсуда, интересы либерал-демократов будет представлять руководитель правового центра «Репутация» Андрей Еланцев. «Заседание не назначено, заявление пока только передано судье для изучения»,— добавили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

В пресс-службе «Яблоко» пояснили, что либерал-демократы обозначили в иске, что партия якобы использовала «ресурсы с ограниченным доступом», нарушила законодательство об интеллектуальной собственности при проведении агитации и потратила средства избирательного фонда сверх установленного законом предельного размера.

«В иске упоминаются публикации кандидатов "Яблока" в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), а также использование в агитационных материалах фрагментов песен и товарных знаков Сбербанка. Кроме того, ЛДПР пытается распространить на региональную кампанию обстоятельства, которые Верховный суд ранее использовал при рассмотрении дела о федеральном списке партии»,— добавили в партии. По данным «Яблока», ЛДПР также требует учесть при определении расходов партии на региональные выборы траты организации на агитацию в федеральной кампании.

Свердловская область стала шестым субъектом РФ, в котором был подан иск о снятии списка кандидатов «Яблока» по единому округу с выборов в региональный парламент. Ранее отмена регистрации перечня претендетов организации была утверждена судами в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Псковской областях. В ближайшее время иск о снятии партсписка кандидатов «Яблока» по единому округу будет рассмотрен в Калининградской области. На момент публикации претензий к партии не возникло в Новгородской и Томской областях. Этому предшествовало снятие списка кандидатов «Яблока» по федеральному округу на выборах в Госдуму по иску партии «Родина».

«"Яблоко" обжалует решения, препятствующие участию партии в выборах, и продолжает добиваться восстановления своих списков»,— подчеркнули в партии.

В свердловском реготделении ЛДПР и в центральном аппарате партии «Ъ-Урал» не стали комментировать ситуацию.

Всего до участия в сентябрьских выборах в заксобрание Свердловской области были допущены шесть партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Облизбирком зарегистрировал 590 кандидатов в депутаты из 688 заявившихся. Руководители оппозиционных фракций заявили «Ъ-Урал», что хотят увеличить число своих представителей с 16 до 21, оставив «Единой России» не более 29 мест. Эксперт отмечал, что «Яблоко» имеет шансы забрать один мандат у парламентской оппозиции.

Василий Алексеев