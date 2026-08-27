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Психиатры признали вменяемым блогера Илью Ремесло

Блогер Илья Ремесло признан вменяемым после психиатрической экспертизы

Специалисты института им. Сербского по итогам экспертизы признали вменяемым блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Telegram-канале.

«Ремесло вменяем, не страдал и не страдает каким-либо заболеванием — выводы экспертизы Сербского»,— написал господин Бадамшин.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, силовики закончили предварительное следствие по делу блогера. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. Защита ознакомилась с заключениями психиатрической и лингвистической экспертиз.

Илью Ремесло арестовали 17 июля из-за публикаций в соцсетях. В конце июля Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитного отправили в институт им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. 26 августа Мосгорсуд признал арест законным, днем ранее блогера вернули из медучреждения в СИЗО.

Илья Ремесло — российский юрист и блогер, получивший известность из-за критики Алексея Навального. В марте 2026 года блогер опубликовал в своем канале посты с резкими высказываниями в отношении российских властей. Через сутки стало известно, что блогера отправили в психиатрическую больницу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илью Ремесло услышали в СКР».

Никита Черненко

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