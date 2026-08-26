Обвиняемого в фейках о российской армии блогера Илью Ремесло оставили в СИЗО

Мосгорсуд на закрытом заседании отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под арестом блогера Илью Ремесло. Его обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @remeslaw Фото: @remeslaw

17 июля Басманный районный суд Москвы арестовал Илью Ремесло на два месяца — до 16 сентября. Из-за каких публикаций против блогера возбудили уголовное дело, не уточнялось. В конце июля адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что блогера отправили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, проводящий судебно-психиатрические экспертизы. 25 августа его вернули в СИЗО.

Илья Ремесло — российский юрист и блогер, получивший известность из-за критики Алексея Навального. В марте 2026 года в Telegram-канале блогера появились посты с резкими высказываниями в отношении российских властей. Господин Ремесло утверждал, что подготовил публикации лично. Через сутки стало известно, что блогера госпитализировали в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, где он провел около месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илью Ремесло услышали в СКР».

Никита Черненко