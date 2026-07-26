Арестованного блогера Ремесло направили на обследование в институт Сербского
Арестованного по делу о распространении фейков о ВС РФ блогера Илью Ремесло направили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
НМИЦ имени Сербского специализируется на судебной психиатрии и наркологии. Основное направление деятельности — проведение сложных судебно-психиатрических экспертиз и разработка научных основ судебной психиатрии.
Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге утром 17 июля, позднее его доставили в Москву. По данным ТАСС, дело расследует Главное следственное управление СКР. Вечером того же дня Басманный суд арестовал блогера до 16 сентября.
Илья Ремесло — российский юрист, блогер и общественный деятель. Он получил известность благодаря резкой критике Алексея Навального. В марте 2026 года Илья Ремесло опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов с критикой российских властей. Он подтвердил, что написал их лично. Спустя сутки Илью Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Он провел в клинике около месяца.
Уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) была введена в России в марте 2022 года. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Расследованием таких дел нередко занимается Главное следственное управление СКР.
В практике уже есть случаи, когда фигурантов дел о фейках о ВС РФ заключали под стражу. Например, Сергей Клоков был арестован Пресненским судом Москвы до 16 мая по делу о распространении фейков о военнослужащих России. Также прецеденты помещения блогеров в психоневрологические диспансеры после задержаний уже были, как, например, в 2025 году с блогершей в Иркутске.