Число погибших при наводнении в Непале превысило 350

В восьми районах Непала было обнаружено несколько десятков тел погибших при наводнении. Общее число жертв достигло 359, сообщает Kathmandu Post.

Полиция и силовые структуры продолжают поисково-спасательные операции в пострадавших от наводнения районах. Одновременно проводится эвакуация семей из районов, подверженных риску затопления. Также вместе с местными властями ведется работа по расчистке дорог, заблокированных обломками.

25 августа на северной стороне горы Лангтанг-Лирунга откололась часть ледника и рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола. Ледяная масса перекрыла русло и создала запруду. Когда плотина прорвалась, сель обрушился в реку Тришули, что привело к резкому подъему уровня воды. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели стали причиной разрушений в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. Пропали в общей сложности 1,5 тыс. человек. В их числе — восемь россиян, сообщили в посольстве РФ. МИД РФ призвал сограждан не посещать районы наводнения.