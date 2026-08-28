Аренда недвижимого имущества
ОАО «РЖД» передает в аренду на открытом аукционе офисное помещение площадью 21,4 кв. м в городе Краснодаре.
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Начальная цена торгов составляет 16 884,80 руб. (с учетом НДС в месяц).
Помещение расположено на втором этаже здания Дворца культуры железнодорожников. Состояние помещения удовлетворительное, выполнен косметический ремонт. Инженерные коммуникации: отопление, электроснабжение, кондиционирование..
Договор аренды заключаются сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер»
Подробное описание и фотографии объекта размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru)
https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=34727
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.
ОАО РЖД
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