На Дону в пищевой промышленности наибольшую зарплату предлагают обвальщикам мяса

В Ростовской области работодатели в сфере пищевой промышленности самые высокие зарплаты предлагают обвальщикам мяса — в среднем по 105 тыс. руб. в месяц. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставил сервис Авито Работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Аналитики сервиса изучили вакансии в сфере пищевой промышленности, опубликованные на платформе за семь месяцев 2026 года, и составили рейтинг профессий с самыми высокими средними зарплатными предложениями. На первом месте в Ростовской области оказались обвальщики мяса — специалисты, которые занимаются разделкой туш и мясных отрубов, отделяют мясо от костей и подготавливают сырье для дальнейшей переработки.

Второе место заняли мясники — среднее зарплатное предложение для таких специалистов за семь месяцев 2026 года составило 97,5 тыс. руб. Мясники занимаются первичной разделкой туш, разрубом на крупные части, зачисткой от сухожилий и пленок, а также подготовкой полуфабрикатов для розничной продажи и промышленной переработки.

На третьей строчке оказались сортировщики — им работодатели в среднем предлагали 88 тыс. руб. Такие специалисты контролируют производственные процессы, следят за соблюдением технологических режимов и качеством готовой продукции, а также участвуют в разработке и внедрении новых продуктов.

Среднее зарплатное предложение в пищевой отрасли по России составило 73,8 тыс. руб. Больше всего пищевые предприятия страны готовы платить операторам производственных линий (в среднем почти 125,5 тыс. руб.), технологам (97 тыс. руб.), упаковщикам (80,6 тыс. руб.) и фасовщикам — 77,7 тыс. руб.

Выше всего средняя зарплата в Сахалинской области — 110 тыс. руб. На втором месте Москва (96,6 тыс. руб.), на третьем Московская область (92,6 тыс. руб.). Далее идут Санкт-Петербург (89,4 тыс.руб.) и Приморский край (85 тыс. руб.).

«Производителям необходимо одновременно наращивать эффективность, обеспечивать стабильное качество и адаптироваться к меняющемуся спросу — например, развитию категории готовой и функциональной еды. На этом фоне растет значение специалистов, которые обеспечивают работу производственных процессов. При этом интерес соискателей к вакансиям в сфере пищевой промышленности тоже растет — за семь месяцев 2026 года он вырос на 14% год к году»,— прокомментировал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Кристина Федичкина