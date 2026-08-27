Жителя Приангарья осудили на 12 лет за поджог станции связи

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя по делу о поджоге вышки сотовой связи. Подсудимого признали виновным в совершении диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в феврале 2026 года фигурант дела действовал по заданию куратора за денежное вознаграждение. Злоумышленник проник на территорию базовой станции связи, взломал замок, облил оборудование бензином и поджег.

Впоследствии он предпринял попытку совершить еще один поджог базовой станции, однако был задержан правоохранителями.

Александра Стрелкова