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На Дону летом отдохнули более 60 тысяч детей

В Ростовской области продолжается летняя оздоровительная кампания, в рамках которой отдохнули уже более 60 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В области работают 28 загородных и санаторных лагерей, а также 837 пришкольных и два палаточных. Власти отметили, что большая часть кампании позади, отдых для детей будет организован и в осенние, и зимние каникулы.

Отмечается, в Ростовской области родители могут получить компенсацию за самостоятельно купленную путевку в детский лагерь. Так, 100% стоимости могут возместить для детей из малоимущих семей и детей участников СВО, 50% стоимости — для всех остальных семей, а также для организаций, которые закупили путевки для детей своих сотрудников.

Константин Соловьев

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