Песков предупредил ЕС о правовых последствиях использования российских активов

Использование Евросоюзом замороженных активов России незаконно и будет иметь юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение европейских стран вновь обсудить финансирование Украины за счет этих средств.

«Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал»,— сказал господин Песков на брифинге.

Вернуться к планам передачи Украине €200 млрд замороженных российских активов накануне предложили Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и еще несколько европейских стран. Авторы письма, с которым ознакомилась Financial Times, призвали Еврокомиссию таким образом облегчить финансовые проблемы Киева.

Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель в декабре 2025 года наложил вето на использование российских активов, не желая в одиночку брать на себя риски их возможного возвращения России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивал на том, что последствия должны распределяться между всеми странами ЕС. Авторы новой инициативы предлагают обойти вето, приняв «альтернативные юридические и технические меры».

При этом Евросоюз уже частично финансировал Украину за счет замороженных российских средств. С 2024 года ЕС несколько раз выплачивал Киеву проценты по денежным остаткам. Последний такой транш на €6,6 млрд состоялся в мае 2026 года.