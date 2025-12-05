Премьер Бельгии назвал условия изъятия российских активов

Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера об условиях использования замороженных российских активов. В своем выступлении, фрагмент которого опубликовал телеканал VRT, он озвучил три условия для их возможного изъятия в пользу Украины.

Первое условие — все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии. Второе — депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье — расходы должны в равных долях нести все государства-члены ЕС, на чьей территории находятся активы.

Господин Де Вевер подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски. Его позиция направлена против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине «репарационного кредита» до €165 млрд под залог российских активов.

Против плана ЕК выступают бельгийский депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк. 5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен проведут переговоры с Бартом де Вевером.