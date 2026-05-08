Euroclear выплатил Украине €6,6 млрд из доходов от замороженных активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2024 года выплатил Украине около €6,6 млрд, полученных от заблокированных российских активов. Следующий платеж, который оценивается в €1,4 млрд, должен поступить в июле.

Информация о размере переводов Euroclear в Европейский фонд для Украины представлена в отчете депозитария за первый квартал 2026 года. Из него следует, что процентные доходы от замороженных активов России сократились на 23% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

С учетом накопленных купонных платежей на балансе Euroclear находится €200 млрд, связанных с активами России.

После начала конфликта на Украине страны ЕС и G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Около €180 млрд из них находятся в Euroclear. В декабре 2025 года Банк России подал иск к Euroclear на 18,17 трлн руб.