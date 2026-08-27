В Ростове с владельцев коммунальных сетей взыскали 19,3 млн рублей за разрытия

В Ростове-на-Дону за несвоевременный ремонт дорог после разрытий в 2025–2026 годах с владельцев сетей взыскано 19,3 млн руб. штрафов. В судах находятся иски к нарушителям на общую сумму более 500 млн руб. Об этом сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Глава города отметил, что цель не в пополнении бюджета: качественно выполненные работы изначально обходятся дешевле, чем последующие переделки и выплаты многомиллионных сумм.

Приоритетная задача — обеспечить надежную работу коммуникаций при сохранении целостности городской дорожной сети.

Наталья Белоштейн