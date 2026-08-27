Песков рассказал о «страшилках про нападение России» на НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «страшилками» публикации о планах страны напасть на государства-члены НАТО. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности.

«Таких страшилок (о якобы планах России против НАТО.—“Ъ”) сейчас очень много публикуется, разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации»,— сказал господин Песков журналистам.

Сегодня The Wall Street Journal писала, что визит главы ЦРУ Джон Рэтклифф в Москву 25 августа могли организовать для того, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщил CBS. Кремль говорил, что визит связан с «контактами между спецслужбами». В России неоднократно заявляли, что атаковать государства-члены альянса страна не собирается. При этом господин Песков предупреждал о «жесткой ответной реакции» на попытки Украины ударить по экономической и торговой инфраструктуре России.