Песков: Россия не нуждается в военной эскалации на Украине
Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России, что вызовет «жесткую ответную реакцию», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию Bloomberg о том, что Россия «готовится к эскалации атак» на Украине из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик.
Агентство ссылается на близкие к Кремлю источники. По их словам, Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Как утверждают собеседники агентства, «переговорные механизмы фактически рухнули, и обе враждующие стороны вернулись к исходной точке».
«Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответную реакцию с нашей стороны, и эта реакция будет жесткой,— заявил Bloomberg господин Песков.— Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед».
25 августа Москву посетил глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф. Кремль говорил, что визит связан с «контактами между спецслужбами». Однако, как утверждает The Wall Street Journal, директор ЦРУ мог приехать, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО. Президент США Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной».
В декабре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия ужесточит свою переговорную позицию по украинскому урегулированию после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Тогда он подчеркнул, что Россия не выходит из переговорного процесса и продолжит диалог, прежде всего, с американской стороной, отметив доверительный уровень диалога между президентами России и США. При этом Песков подчеркивал, что атака на резиденцию не способна пошатнуть этот диалог и подобные провокации со стороны Украины неэффективны.
В июне 2026 года Дональд Трамп объявил о возобновлении своего посредничества в урегулировании конфликта на Украине, проведя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции. Ранее, в июле 2025 года, Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если конфликт на Украине не завершится через 50 дней, и подчеркнул, что Кремль проанализирует эти заявления.