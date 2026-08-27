Фармпроизводитель Renewal выбрал научную базу НГУ для создания новых препаратов

Renewal («ПФК Обновление») и Новосибирский государственный университет (НГУ) займутся разработкой новых биотехнологических лекарственных препаратов. Соответствующие договоренности были достигнуты на международном форуме технологического развития «Технопром-2026». Соглашение предполагает не только совместные исследования, но и быстрый трансфер технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ

Приоритетным направлением также станет разработка аналитических методик для определения примесей в лекарствах на стадии их регистрации.

«Партнерство с НГУ — важный стратегический шаг для Renewal и всего фармрынка. Мы высоко ценим возможность соединить нашу производственную экспертизу с сильной научной базой университета. Такой тандем позволит существенно сократить сроки разработки и вывода на рынок новых биотехнологических препаратов», — рассказал генеральный директор «ПФК Обновление» Владимир Гречкин.

Со стороны вуза проект будет реализован на базе нового кампуса НГУ, строительство которого завершается в этом году. В учебно-научном центре Института медицины и медицинском научно-исследовательском центре расположатся около 30 лабораторий, часть из которых займется биомедициной совместно с индустриальным партнером.

Лолита Белова