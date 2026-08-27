В Красноярском крае задержали семь студенток за дропперство

В Курагинском округе Красноярского края задержаны семь несовершеннолетних дропперов. В отношении них возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 187 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщает ГУ МВД региона.

По версии следствия, в декабре 2025 года 16-летняя студентка колледжа из поселка Кошурниково наткнулась в приложении для общения на пост о быстром заработке. После заполнения анкеты с девушкой связался куратор. Он объяснил, что на ее банковскую карту будут поступать деньги, которые необходимо будет переводить на указанные номера телефонов за вознаграждение.

За сутки фигурантка дела получила более 4 тыс. руб. Злоумышленники также организовали схему по привлечению новых пособников. За привлечение людей они выплачивали 1 тыс. руб. Студентка привлекла таким образом шесть знакомых, которые впоследствии заработали от 200 руб. до 7,6 тыс. руб. По своим картам девушки нелегально перевели от восьми до 190 тыс. руб.

Александра Стрелкова