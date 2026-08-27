На Кубани предложили сократить площади под озимый сев из-за зернового кризиса

Фермеры Краснодарского края предложили рассмотреть возможность сокращения посевных площадей в условиях проблем с реализацией зерна. Инициативу на межотраслевом совещании по производству, экспорту зерновых и масличных в станице Крыловской озвучил заместитель председателя Совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян.

По словам господина Испиряна, из-за ограничений на экспорт южные регионы могут столкнуться с избытком зерна. Он предложил рассмотреть принципиальное решение о сокращении площадей сева уже в текущем году и вынести этот вопрос на обсуждение. В качестве возможного механизма он привел практику ряда стран, где производителям компенсируют часть средств за площади, которые они не используют для посевов.

«Проблема с вывозом большая, и вряд ли те же самые 50 млн тонн в текущем году удастся вывести через новые направления»,— сказал Бабкен Испирян.

При этом представитель «Народного фермера» отметил, что речь идет не только о Краснодарском крае: вместе с Ростовской областью и Ставропольским краем южные регионы собрали десятки миллионов тонн зерна. По его оценке, при сохранении нынешних логистических ограничений часть продукции может остаться нереализованной.

Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Боровой отнесся к идее сокращения сева осторожно. По его словам, напрямую сокращать посевные площади нельзя, поскольку это может затронуть продовольственную безопасность. При этом при планировании следующего сезона необходимо учитывать баланс производства и возможности реализации зерна.

«Сокращение непосредственно сева — это точно нарушение продовольственной безопасности, потому что процесс будет достаточно неконтролируем»,— сказал Максим Боровой.

Вместо сокращения площадей он предложил учитывать возможности других отраслей сельского хозяйства. В частности, по его словам, животноводческие хозяйства могут обеспечить часть спроса на продукцию растениеводства. Кроме того, федеральный центр рассчитывает на расширение альтернативных экспортных маршрутов.

Господин Боровой отметил, что сейчас увеличиваются мощности терминалов на Балтике, прорабатываются новые направления и расширяется география субсидируемых перевозок. По его словам, задача властей — обеспечить вывоз профицитного зерна, хотя на перестройку логистики потребуется дополнительное время.

В Минсельхозе РФ также считают необходимым индивидуально подходить к ситуации в каждом регионе. При планировании посевных площадей ведомство намерено учитывать складывающуюся ситуацию с реализацией урожая и возможности его вывоза.

При этом, по словам Максима Борового, федеральный центр продолжает прорабатывать меры поддержки сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить проведение следующей посевной и сохранить необходимые объемы производства.

Роман Лаврухин