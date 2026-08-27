Главе СКР доложат о ситуации с обманутыми дольщиками на Дону

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав участников долевого строительства в п. Верхнетемерницком Аксайского района Ростовской области. Основанием для поручения стало обращение жителя региона в комментариях к аккаунту информационного центра СК в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Заявитель, как и другие граждане, заключил договор на приобретение квартиры в строящемся доме. Согласно условиям, объект должны были сдать в четвертом квартале 2025 года, однако здание до сих пор не введено в эксплуатацию. В феврале 2026 года строительные работы фактически приостановились, а сроки завершения объекта неоднократно переносились. При этом обращения дольщиков в различные инстанции не привели к решению проблемы. Ситуация получила освещение в сети интернет.

В СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка.

Наталья Белоштейн