Бензин в Новороссийске отпускают 25 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 9:00 27 августа топливо отпускают на 25 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС собственники ввели ограничения: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей, объем отпуска ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами в зависимости от станции, сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на 13, АИ-92 — на двух, дизельное топливо — на 24 заправках.

У «Роснефти» дизельное топливо можно приобрести на Мысхакском шоссе, в Цемдолине, на выезде из города по улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. На ряде этих станций бензин доступен только спецтранспорту и по топливным картам.

На АЗС «Лукойла» на проспекте Дзержинского, в Раевской, на улице Куникова, Сухумском шоссе и в Глебовском также действует дифференцированный режим отпуска. В частности, на проспекте Дзержинского с 12:00 топливо планируют начать продавать всем автомобилистам.

На АЗС «Газпрома» в Натухаевской доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Дизель также отпускают две станции «Газпромнефти» в Гайдуке и АЗС на Сухумском шоссе.

В Цемдолине на АЗС Rusoil доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, однако свободный отпуск для всех автомобилистов начнется с 10:30. Станция будет работать до 23:00. На АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском доступно дизельное топливо, на всех АЗС «Уфим-нефти» — АИ-95 и дизель. В Кирилловке на станции PNB дизель отпускают всем, а АИ-92 и АИ-95 — по топливным картам PNB. Кроме того, там установлен ежедневный перерыв в работе с 23:45 до 00:10. На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской доступно дизельное топливо.

Власти отдельно предупредили автомобилистов, что на АЗС в Цемдолине на улице Ленина — одной «Роснефти» у развязки и двух станциях «Лукойла», — на улице Суворовской («Лукойл») и в Верхнебаканском («Лукойл») топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей попросили не посещать эти заправки.

Еще шесть АЗС в городе временно не отпускают топливо.

Вячеслав Рыжков