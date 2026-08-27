Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом в Москве

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провел в Москве встречу с директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб,— сказал он (цитата по ТАСС).— А компетенция разведывательных служб — это такая довольно деликатная и особая вещь».

Глава американского ведомства прилетал в Россию с неофициальным и заранее не анонсировавшимся однодневным визитом 25 августа. В Кремле изначально заявили об отсутствии информации о прибытии самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III во Внуково. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что визит господина Рэтклиффа связан с «контактами между спецслужбами».

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что глава ЦРУ приехал в Москву с предупреждением не нападать на страны НАТО.