Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом в Москве
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провел в Москве встречу с директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб,— сказал он (цитата по ТАСС).— А компетенция разведывательных служб — это такая довольно деликатная и особая вещь».
Глава американского ведомства прилетал в Россию с неофициальным и заранее не анонсировавшимся однодневным визитом 25 августа. В Кремле изначально заявили об отсутствии информации о прибытии самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III во Внуково. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что визит господина Рэтклиффа связан с «контактами между спецслужбами».
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что глава ЦРУ приехал в Москву с предупреждением не нападать на страны НАТО.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву 25 августа 2026 года для контактов по линии спецслужб, при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. Американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что темой визита могла стать информация о подготовке России к провокациям в отношении европейских союзников по НАТО, а также обсуждение ситуации вокруг Ирана и потенциальный обмен заключенными. Ранее, в марте 2025 года, Джон Рэтклифф и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились поддерживать регулярные контакты для снижения конфронтации между странами.