Песков сообщил, что у него нет информации о севшем в Москве самолете ВВС США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что не располагает информацией об американском самолете, который сегодня утром приземлился в московскому аэропорту Внуково.

По данным flightradar24.com, самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился во Внуково в 10:04 мск. Он прилетел из Риги, где находился с 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).

В феврале 2025 года произошел похожий случай. Тогда во Внуково приземлился самолет ВВС США Gulfstream C-37B. Его исходной точкой также была указана база Эндрюс. На нем в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его обменяли на гражданина США Марка Фогеля.