Песков сообщил, что у него нет информации о севшем в Москве самолете ВВС США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что не располагает информацией об американском самолете, который сегодня утром приземлился в московскому аэропорту Внуково.
По данным flightradar24.com, самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился во Внуково в 10:04 мск. Он прилетел из Риги, где находился с 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).
В феврале 2025 года произошел похожий случай. Тогда во Внуково приземлился самолет ВВС США Gulfstream C-37B. Его исходной точкой также была указана база Эндрюс. На нем в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его обменяли на гражданина США Марка Фогеля.
В декабре 2025 года спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на самолете, который приземлился в аэропорту Внуково-2, для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры, в которых также мог участвовать Джаред Кушнер, были посвящены мирному урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Уиткоффа и Кушнера желанными гостями в Москве и собеседниками Владимира Путина.
Однако, несмотря на постоянный рабочий контакт с российскими коллегами, даты возможного визита американских переговорщиков, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пока не определены. По состоянию на 20 августа 2026 года, Россия не получила официальных запросов от США о подготовке их визита в Москву.