Концерт Xolidayboy, новый «Человек-паук» и пляжная вечеринка

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть киноновинки и спектакль, а также поучаствовать в пляжной вечеринке. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

28 августа в 20:00 на «Кроп Арене» выступит группа Nemiga. Дуэт из Минска сочетает в своих композициях элементы попа, техно, рока и рэпа. Главные хиты коллектива — треки «Белым», «Молодость», «Маяк» и «Пьяница».

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

В пятницу в 20:00 в джаз-клубе «Эссе» пройдет концерт коллектива Los Flamingos. В программе — зажигательная самба и мечтательная босса, кубинская сальса, джазовые гармонии и виртуозные соло. Los Flamingos начали выступать еще 20 лет назад, и долгое время оставались самой востребованной группой латиноамериканской музыки на юге России.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

29 августа в 20:00 в клубе Embargo выступит российский тиктокер и певец Xolidayboy (Иван Минаев, также известен как Иван Ржевский). Музыкант начал карьеру в феврале 2021 года, выпустив песню «Помоги», однако первую известность ему принес второй сингл под названием «Мармеладный дом» — под этот трек в TikTok было записано более 67 тыс. видеороликов. Также известными треками исполнителя являются «Пожары», «Моя хулиганка» и «Мания».

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

«Наш театр» 29 августа в 19:00 покажет комедию «Старинные часы». Спектакль поставлен по мотивам пьесы Леонида Филатова «Часы с кукушкой». Как сказано в аннотации, это очень добрая, ироничная и музыкальная история о времени, антиквариате и любви. Каждый зритель станет гостем уютной квартиры, где к супругам Кузнецовым со странным визитом приезжает совсем уж неожиданный гость. Однако это история не про законы гостеприимства и правила этикета. Вопрос в том, сможет ли между давними супругами вновь разгореться искреннее чувство.

Стоимость билетов – 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Ростова продолжается неофициальный прокат премьеры 2026 года «Человек-паук: Новый день». Новый супергеройский блокбастер от Marvel Studios и Sony Pictures стал четвертой сольной картиной о Человеке-пауке в рамках Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) с Томом Холландом в главной роли.

События разворачиваются спустя четыре года после финала «Нет пути домой». Повзрослевший Питер Паркер живет в Нью-Йорке. После заклинания Доктора Стрэнджа мир, включая Эм-Джей (Зендея) и Неда (Джейкоб Баталон), полностью забыл о его существовании. Питер пытается балансировать между обычной жизнью и супергеройством, однако его паучьи силы начинают претерпевать странные и пугающие изменения. Ситуация накаляется, когда на улицах города появляется новая опасная цепочка преступлений.

Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Также в пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова можно посмотреть премьеру прошлой недели, детективный триллер «Параллельные истории». Писательница Сильви живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в роман. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту и, чтобы произвести на неё впечатление, копирует рукопись Сильви и выдает за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.

Стоимость билетов – от 330 руб. (18+)

27 августа в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» покажут новое аниме «И наступит рассвет». Кэитаро живет на заброшенной фабрике фейерверков и годами пытается разгадать тайну салюта «Сюхари», который придумал его отец, а потом исчез. Когда фабрику собираются снести, у Кэитаро и его друзей остаются считанные дни, чтобы создать и запустить легендарный фейерверк.

Стоимость билетов – от 350 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

29 августа в 17:00 в ресторане «Полет» пройдет интерактивное шоу с караоке и стендапом «Музыкальное лото: Музлото». На входе каждый гость получит бланк музыкального лото с песнями. Во время игры ведущий потянет бочонки лото, диджей включит соответствующий музыкальный хит, а зал превращается в большое караоке. Если песня есть в вашем бланке — ее нужно зачеркнуть. При сборе выигрышной комбинации участник получает приз.

Стоимость билетов — 1100 руб. (18+)

30 августа в 14:00 на аксайском Соленом озере пройдет пляжная вечеринка. Сбор гостей пройдет на пляже эко-отеля Сны, затем желающие на сапах и любых других плавательных средствах выйдут на воду. Рядом с отдыхающими на катере будет играть диджей. На пляже участники вечеринки смогут поиграть в волейбол и принять участие в других спортивных активностях. Также на территории будет работать фудкорт и танцплощадка. Участие в мероприятии бесплатное.

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