После наводнения в Непале пропали более 800 человек
После наводнения и селей на севере Непала числятся пропавшими 826 человек. Об этом свидетельствует отчет Национального управления по снижению рисков и устранению бедствий, опубликованный в соцсети X.
По данным ведомства, в затронутом наводнением районе обнаружено 165 тел. Пострадали как минимум 73 человека. Стихией повреждено более 40 км дорог и 80 мостов. К поисково-спасательным работам привлечено более семи тысяч человек, в том числе полицейские и военнослужащие.
«Основными приоритетами на данный момент являются немедленное спасение и лечение раненых, поиск пропавших без вести, обеспечение безопасности и распределение помощи пострадавшим, сбор данных об ущербе, восстановление поврежденной инфраструктуры (дорог, мостов, гидроэлектростанций, связи, водоснабжения), а также переселение в безопасные места»,— отметили в управлении.
Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В реках Бхоте-Коши и Трисули резко поднялся уровень воды. Посольство РФ в Непале сообщило, что в районе бедствия находились по крайней мере четыре россиянина.
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Разрушения после наводнения в Непале
В дополнение к 826 пропавшим без вести, о которых сообщается, местные власти Непала также заявляли о 403 пропавших без вести туристах, 341 из которых — иностранцы, среди которых более 100 граждан Индии, трое американцев и 12 британцев. Ранее сообщалось о 103 жертвах наводнения, затем число погибших увеличилось до 157. Спасательной операцией по поиску пропавших без вести руководят 3,3 тысячи сотрудников полиции, при этом 28 полицейских сами числятся пропавшими без вести. По данным Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD), причиной "каскадного наводнения" стал обвал камней и льда, перекрывший реку Лхенде.