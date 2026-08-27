После наводнения в Непале пропали более 800 человек

После наводнения и селей на севере Непала числятся пропавшими 826 человек. Об этом свидетельствует отчет Национального управления по снижению рисков и устранению бедствий, опубликованный в соцсети X.

По данным ведомства, в затронутом наводнением районе обнаружено 165 тел. Пострадали как минимум 73 человека. Стихией повреждено более 40 км дорог и 80 мостов. К поисково-спасательным работам привлечено более семи тысяч человек, в том числе полицейские и военнослужащие.

«Основными приоритетами на данный момент являются немедленное спасение и лечение раненых, поиск пропавших без вести, обеспечение безопасности и распределение помощи пострадавшим, сбор данных об ущербе, восстановление поврежденной инфраструктуры (дорог, мостов, гидроэлектростанций, связи, водоснабжения), а также переселение в безопасные места»,— отметили в управлении.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В реках Бхоте-Коши и Трисули резко поднялся уровень воды. Посольство РФ в Непале сообщило, что в районе бедствия находились по крайней мере четыре россиянина.