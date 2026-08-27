Фермеры Кубани предложили субсидировать непроданное зерно

Фермеры Краснодарского края предложили распространить федеральную субсидию на зерно, которое хозяйства пока не смогли реализовать из-за проблем со сбытом. Сейчас поддержка привязана к факту продажи продукции, поэтому производители, вынужденные хранить урожай, фактически лишаются доступа к ней. Об этом заявил заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян на межотраслевом совещании по производству, экспорту зерновых и масличных в станице Крыловская.

По словам господина Испиряна, в Краснодарском крае субсидия распространяется примерно на 10% произведенного зерна. В нынешних условиях, когда значительная часть урожая остается нереализованной из-за проблем с экспортной логистикой, такой порядок, по его мнению, усиливает дисбаланс между хозяйствами.

«Если субсидия будет предоставляться тем, кто смог продать зерно, они получат дополнительную поддержку, а у тех, кто не смог реализовать урожай и вынужден хранить его, этой возможности не будет»,— сказал Бабкен Испирян.

В 2026 году на эту субсидию в Краснодарском крае предусмотрено около 1,3 млрд руб., из которых пока не распределено около 500 млн руб., сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Овсиенко. По его словам, претендовать на поддержку могут как небольшие, так и крупные хозяйства. При этом региональные власти не могут самостоятельно изменить условия предоставления федеральной субсидии. Господин Испирян считает, что необходимо пересмотреть сам принцип поддержки. Сейчас субсидия не решает проблему ликвидности в тот момент, когда она наиболее необходима производителю — сразу после уборки урожая.

«Хозяйство выращивает зерно, берет кредиты и должно продать урожай в июле—августе, чтобы в сентябре начать рассчитываться по обязательствам. Но субсидия за зерно, произведенное в 2025 году и реализованное в 2026 году, начинает предоставляться только с февраля 2026 года»,— пояснил Бабкен Испирян.

По его мнению, действующий порядок создает преимущество для хозяйств, способных дольше хранить зерно и дождаться следующего периода реализации. В нынешней ситуации, когда производителям требуется ликвидность для погашения кредитов и подготовки следующей посевной, он предложил направить нераспределенные средства на более широкий круг хозяйств.

Отдельно участники совещания обсудили возможность упростить получение субсидии. Господин Испирян предложил рассчитывать ее автоматически на основании данных федеральных информационных систем, где уже отражаются объемы производства и реализации зерна.

«Если эти данные уже есть, возникает вопрос, зачем производителю каждый раз готовить большой пакет документов»,— отметил Бабкен Испирян.

Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что действующая нормативная база позволяет предусмотреть механизм финансового обеспечения аграриев под будущую реализацию зерна. При этом получателю придется выполнить условия соглашения, иначе средства подлежат возврату в бюджет.

Роман Лаврухин