Суд округа пересмотрит спор об изъятии 40 га под трассу «Кавказ»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил судебные акты по иску ООО «Дылымское» к правительству и министерству финансов Дагестана на 39,7 млн рублей и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Компания требовала взыскать с региона за счет средств казны возмещение за изъятие земельного участка площадью 40 гектаров, в том числе 32,2 млн рублей рыночной стоимости права аренды на 35 лет и 7,5 млн рублей упущенной выгоды. Участок входил в состав земель отгонного животноводства площадью 300 гектаров в Хасавюртовском районе, которые общество арендовало с 2006 года до 2055 года.

Спорная территория попала в зону строительства обхода Хасавюрта на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Распоряжением правительства Дагестана от 6 мая 2020 года участок площадью 40 гектаров был исключен из земель отгонного животноводства и безвозмездно передан в собственность муниципального образования Хасавюртовский район, право собственности которого зарегистрировано в ЕГРН в июле 2020 года.

Арбитражный суд Дагестана решением от 24 ноября 2025 года отказал компании в иске в полном объеме, а Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 30 апреля 2026 года оставил решение без изменения. Суды сочли, что истец пропустил срок исковой давности: по их логике, участок был фактически изъят распоряжением правительства в мае 2020 года, и с этого момента общество располагало всей информацией о нарушении своего права.

Кассация с таким подходом не согласилась. Суд округа указал, что распоряжение о передаче участка муниципалитету не подтверждает факт его изъятия у арендатора, а в материалах дела отсутствуют доказательства соблюдения уполномоченным органом установленной законом процедуры изъятия земли для государственных нужд. Не является таким доказательством и регистрация права собственности за муниципалитетом: по Гражданскому кодексу переход права собственности на арендованное имущество не прекращает договор аренды.

Кассационная инстанция также приняла во внимание доводы истца о том, что, несмотря на передачу участка району, компания продолжала использовать землю в 2020–2022 годах, что подтверждается производственными отчетами и справками управления сельского хозяйства Казбековского района. Фактическое изъятие, по утверждению общества, произошло только в 2023 году.

Выводы нижестоящих судов о пропуске срока исковой давности кассация назвала преждевременными. При новом рассмотрении суду первой инстанции предстоит верно квалифицировать требования, определить предмет доказывания и проверить, соблюдалась ли процедура изъятия участка. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РФ в течение двух месяцев.

Тат Гаспарян