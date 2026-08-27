В Ростове жителя ДНР осудили на 23 года за шпионаж в пользу Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 49-летнему жителю Донецка Алексею Корнилову, обвиняемому по статьям о государственной измене, участии в террористической организации, прохождении обучения в целях террористической деятельности, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 275, ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3, ч. 3 ст. 205.1, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 1 октября 2024 года сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины вышел на связь с Корниловым, находившимся на территории Донецкой Народной Республики. Уже 21 октября 2024 года подсудимый получил задание собрать сведения о войсковой части в Донецке, прибыл к месту ее расположения, провел фотосъемку, зафиксировал точные географические координаты и в тот же день передал материалы куратору.

Затем, 13 ноября, Корнилов снял на видео другую войсковую часть в Донецке и отправил запись представителю украинской разведки. В этот же день он отметил в сервисе «Яндекс Карты» адреса ранее известных ему войсковых частей и передал данные. Через два дня завербованный прибыл к зданию Военной комендатуры в Донецке, сфотографировал и снял на видео местность и транспортные средства Министерства обороны России, после чего также переслал материалы сотруднику ГУР МОУ.

В конце ноября Алексей Корнилов изъял из тайника взрывчатые вещества и при попытке перенести взрывчатку к своему автомобилю был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По приговору суда Корнилову назначено 23 года колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в 600 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев