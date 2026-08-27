«Парк-отель Небуг» с долгом 62,4 млн рублей вошел в процедуру наблюдения

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении туапсинского ООО «Парк-отель Небуг», задолженность которого превышает 62 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Суд признал обоснованным заявление ООО «Парк-отель Небуг» о собственном банкротстве.

Как следует из материалов дела, компания зарегистрирована 30 января 2019 года и занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. По состоянию на 4 апреля 2026 года сумма требований кредиторов, которые не оспариваются должником, составляет 62,39 млн руб. Задолженность по обязательным платежам составляет 29,7 тыс. руб.

У должника есть один счет в ПАО «Сбербанк», на котором находится 175,72 тыс. руб. В Туапсинском РОСП возбужден ряд исполнительных производств в отношении организации, счета арестованы.

Временным управляющим утвержден Михайлов Евгений Александрович, член СРО ААУ «Евразия». Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 2 ноября 2026 года.

Руководитель должника обязан в течение пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего предоставить ему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Тат Гаспарян