Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву

США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа «может что-то получиться». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters

Господин Трамп назвал поездку главы американской разведки «отчасти рутинной» и заявил, что ему бы не хотелось никого разочаровывать. Президент США не подтвердил предположения журналистов о том, что визит может быть связан с намерением России вступить в прямое противостояние с НАТО или обсуждением американских санкций против Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что директор ЦРУ встречался в Москве с представителями российских спецслужб. Владимира Путина об этих контактах уведомили, но с самим главой государства Джон Рэтклифф не общался.

До этого прежний глава ЦРУ — Уильям Бернс — посещал Москву в ноябре 2021 года. Такое поручение тогдашний президент США Джо Байден дал из-за сообщений о наращивании российских войск у границы с Украиной.