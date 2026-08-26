Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву
США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа «может что-то получиться». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.
Президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф
Фото: Nathan Howard / Reuters
Господин Трамп назвал поездку главы американской разведки «отчасти рутинной» и заявил, что ему бы не хотелось никого разочаровывать. Президент США не подтвердил предположения журналистов о том, что визит может быть связан с намерением России вступить в прямое противостояние с НАТО или обсуждением американских санкций против Ирана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что директор ЦРУ встречался в Москве с представителями российских спецслужб. Владимира Путина об этих контактах уведомили, но с самим главой государства Джон Рэтклифф не общался.
До этого прежний глава ЦРУ — Уильям Бернс — посещал Москву в ноябре 2021 года. Такое поручение тогдашний президент США Джо Байден дал из-за сообщений о наращивании российских войск у границы с Украиной.
25 августа 2026 года глава ЦРУ Джон Рэтклифф действительно прилетел в Москву, где провел контакты со спецслужбами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что встреча директора американской разведки с Владимиром Путиным не планировалась, но президент России был оперативно проинформирован об итогах этих контактов. Сам господин Песков назвал контакты спецслужб позитивным явлением, продолжающимся даже в самые сложные периоды двусторонних отношений.
Визит Джона Рэтклиффа состоялся на фоне активизации контактов между США и Россией при президенте Дональде Трампе, в условиях застопорившихся мирных переговоров по Украине. В марте 2025 года Джон Рэтклифф провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, после которого Нарышкин допустил личную встречу.
Ранее, в ноябре 2021 года, прежний директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Россию на фоне информации о подготовке России к вводу войск на Украину. В ноябре 2022 года Уильям Бернс и глава СВР Сергей Нарышкин встречались в Анкаре для обсуждения ядерной безопасности в контексте украинского конфликта.