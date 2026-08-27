На Кубани могут ввести мораторий на банкротство сельхозпредприятий

На Кубани рассчитывают на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве сельхозпредприятий из-за сложностей с реализацией урожая и экспортом зерна. Мера обсуждается вместе с пролонгацией льготных кредитов, отсрочкой лизинговых платежей и сохранением статуса сельхозтоваропроизводителя для предприятий, временно снизивших объем профильной деятельности. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Евгений Овсиенко на межотраслевом совещании по производству, экспорту зерновых и масличных в станице Крыловская.

По словам господина Овсиенко, власти Краснодарского края уже обсудили с федеральным Минсельхозом комплекс мер поддержки растениеводческих предприятий. В их числе — продление льготных краткосрочных кредитов с сохранением льготной ставки, отсрочка платежей по договорам финансовой аренды и лизинга с «Росагролизингом», а также мораторий на возбуждение дел о банкротстве сельхозпредприятий.

«Мораторий, надеемся, тоже будет введен»,— сказал Евгений Овсиенко.

Отдельно обсуждается сохранение за предприятиями статуса сельхозтоваропроизводителя в случае временного снижения объема профильной деятельности ниже 70%. По словам замминистра, соответствующие меры связаны с необходимостью дать хозяйствам возможность пережить период сложностей с реализацией урожая.

Проблемы с продажей зерна в Краснодарском крае связаны прежде всего с ограничениями экспортной логистики. По состоянию на середину августа из региона было вывезено около 3,3 млн тонн зерновых, однако основную часть этого объема составлял урожай прошлого года, поставленный по ранее выделенным квотам. Портовая инфраструктура Азовского бассейна закрыта, черноморская портовая инфраструктура практически не работает.

Федеральный центр сейчас переориентирует потоки с южного направления на другие маршруты. В частности, рассматриваются поставки через Балтийское и Каспийское моря. Однако, по словам господина Овсиенко, стоимость такой перевозки остается высокой и существенно снижает маржинальность производства.

«Сдерживающий фактор — это единственное сейчас логистика, которая съедает очень большую стоимость»,— отметил Евгений Овсиенко.

На фоне проблем с экспортом власти также прорабатывают возможность использования зерна в качестве залога для получения банковских займов. По словам замминистра, этот вопрос обсуждался с федеральным Минсельхозом. Министр пообещал собрать банки и поставить перед ними соответствующую задачу.

Вопрос закупочных интервенций также находится в проработке. В Краснодарском крае насчитывается около 45 элеваторов общей мощностью порядка 4 млн тонн, из которых сейчас свободно около 2,5 млн тонн. Если механизм интервенций будет запущен, часть элеваторов сможет пройти отбор ОЗК и принять закупаемую государством продукцию.

При этом быстрое восстановление экспорта замминистра считает маловероятным. Около 70% экспорта сельхозпродукции Краснодарского края традиционно проходило через Азово-Черноморский бассейн, поэтому одномоментно перенаправить эти объемы на другие маршруты невозможно.

«Нам нужно сеять сейчас, продавать урожай сейчас, кредиты гасить сейчас»,— сказал Евгений Овсиенко.

По его словам, договоренности о продолжении льготного кредитования и отсрочках платежей уже достигнуты, а вопрос введения моратория и сохранения статуса сельхозтоваропроизводителя также обсуждался на федеральном уровне.

Роман Лаврухин