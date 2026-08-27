Утром 27 августа в Краснодаре работают 68 АЗС

По состоянию на утро 27 августа в Краснодаре работают 68 автозаправочных станций. При этом ситуация на рынке топлива в течение дня может меняться, сообщает муниципальный центр управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 34 АЗС, АИ-95 — на 37, АИ-100 — на трех. Дизельное топливо можно приобрести на 62 заправках.

В сети «Роснефть» топливо отпускают на АЗС на улицах Лизы Чайкиной, Котовского, Ростовском шоссе, Лукьяненко, Кубанской набережной и Крупской. У «Лукойла» работают заправки на Тургенева, проспекте Чекистов, Крылатой, Дзержинского, Российской, Мирном проезде, Тополиной, Западном обходе, Ростовском шоссе, Коммунаров и Ставропольской.

АЗС «Газпрома» доступны на Мачуги, Крупской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Красных Партизан, Российской и Ейском шоссе. В сети «Газпромнефть» топливо продается на Селезнева, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской, а также на трассе Краснодар—Кропоткин у хутора Ленина.

Заправки Rusoil работают на Дальней, Бабушкина, Уральской, Дзержинского, Пластунской и Ростовском шоссе. АЗС «Татнефть» — на Ростовском шоссе, VP — в районе поселка Индустриального, «СитиОйл» — на Мачуги и Ростовском шоссе. В сети Teboil топливо доступно на Российской и Красных Партизан, «Уфимнефть» — на Дзержинского, Солнечной, Ростовском шоссе и Восточном обходе.

Также работают АЗС Atan на 1-й Дорожной, у хутора Ленина и на Красных Партизан, «Ирбис» на Степана Разина, PNB на Шевченко и Монтажников, «Сивнефть» на Уральской, «ЮНК» на Российской, «Партнер» на Уральской, «ОПТИ» на Красных Партизан, Petrol на 70-летия Октября и «Юпитер К» на Первомайской.

На части заправок по решению владельцев действуют ограничения: топливо отпускается только непосредственно в баки автомобилей. Еще 38 АЗС временно не продают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков