Миллерово: большая работа начинается с конкретных решений

21 августа Миллерово посетили заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская и министр здравоохранения региона Наири Варданян. Рабочая поездка была посвящена развитию системы здравоохранения и перспективам ее дальнейшего обновления. В Миллеровской ЦРБ обсудили создание к 2027 году современного травматологического центра, строительство модульного кабинета МРТ, а также вопросы привлечения и закрепления молодых специалистов в районных медицинских учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании Амилко Фото: пресс-служба компании Амилко

Отдельно гости побывали у заведующего травматологическим отделением ЦРБ Шамиля Асланова. Его история напрямую связана с одной из социальных инициатив одного из крупнейших в стране производителя крахмалопродуктов — завода «Амилко». Несколько лет назад перед врачом встал жилищный вопрос, который мог стать причиной его отъезда из Миллерово. Генеральный директор «Амилко» Сергей Болдырев принял решение поддержать специалиста: предприятие построило для него дом и передало жилье в собственность врачу.

Сегодня здесь живет многодетная семья, а Шамиль Асланов продолжает работать в Миллеровской ЦРБ и оказывать медицинскую помощь жителям города и района. Для «Амилко» это стало не просто отдельным социальным проектом, а реальным вкладом в развитие города и сохранение важного для района специалиста.

Однако долгое время эта история оставалась практически незаметной за пределами Миллерово. Сергей Болдырев признавался, что в таких ситуациях возникает закономерный вопрос: насколько оправданно крупному предприятию самостоятельно решать вопросы, которые обычно находятся в зоне ответственности государственных программ. Сегодня отношение к подобным инициативам меняется. Новая команда регионального правительства демонстрирует готовность видеть конкретные результаты работы на местах и выстраивать открытый диалог с теми, кто развивает территории и создает условия для их устойчивого будущего.

«Подобные инициативы — огромный вклад в развитие территории. Когда предприятие помогает решать жилищный вопрос для востребованных специалистов, это дает колоссальный эффект для всей системы здравоохранения района», — отметила Олеся Старжинская. Сергей Болдырев, говоря о встрече, подчеркнул важность личного общения и возможности видеть, как заявленные планы превращаются в реальные изменения: «Я рад, что команда умеет сдерживать свои слова — и они переходят в действия. Рад личной встрече и живому диалогу. А ещё — тем активным изменениям в медицине, которые начали происходить благодаря работе Олеси Старжинской и Наири Варданяна».

Визит прошел на фоне заметных изменений в системе здравоохранения северных территорий области. В Миллеровской ЦРБ строится модульное здание для МРТ, открыто неврологическое отделение, работает выездная паллиативная бригада для детей. Большое внимание уделяется и кадровому вопросу. В 2026 году в медицинские учреждения Миллеровского, Кашарского, Тарасовского и Чертковского районов пришли 25 молодых специалистов. Для привлечения врачей действуют программа «Земский доктор» и льготная ипотека под 1% для выпускников-отличников. История Шамиля Асланова показывает, насколько важными могут оказаться конкретные решения, принятые вовремя. Дом, построенный «Амилко», помог сохранить специалиста для Миллерово, а сегодня эта история стала частью более широкой работы по развитию местного здравоохранения. Когда усилия государства, крупных предприятий и людей, которые работают на местах, складываются в одну систему, результат становится ощутимым не только в отчетах, но и в жизни конкретных семей и целых территорий

ООО "Амилко" ИНН 7721559817