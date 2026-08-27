В Дагестане и КБР изъяты десятки тысяч поддельных учебников на 65 млн рублей

Правоохранительные органы пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся производством и сбытом контрафактной учебной литературы. Существенная часть преступной схемы была реализована на Северном Кавказе: одна из четырех выявленных подпольных типографий располагалась в Республике Дагестан, а масштабные изъятия продукции проведены также в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Злоумышленники незаконно тиражировали учебные пособия, права на которые принадлежат АО «Издательство „Просвещение“». Сбыт поддельной литературы велся через крупные маркетплейсы и специализированные интернет-площадки. Низкая стоимость контрафактных экземпляров объясняется применением дешевых и опасных для здоровья расходных материалов — в частности, низкосортной бумаги и типографской краски.

В ходе оперативных мероприятий в Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан обнаружено 74 палеты с контрафактной продукцией — всего более 20 тыс. экземпляров поддельных книг, а также компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

По предварительным оценкам, ущерб правообладателю превысил 65 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

В полицию доставлены 12 предполагаемых участников группы — все они дали признательные показания. Трем организаторам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн