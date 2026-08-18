Над Курской областью за сутки сбили 174 БПЛА: один человек погиб, двое ранены

В Курской области за сутки из-за атак ВСУ один мирный житель погиб, еще двое пострадали. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В селе Велье Рыльского района беспилотник атаковал частный дом, в котором жил 72-летний инвалид. Из-за этого начался пожар. Хозяина вытащили из огня брат и соседи, однако его 69-летний родственник не смог выбраться из горящего здания. У владельца дома диагностировали ожог правой руки.

беспилотник атаковал частный дом, в котором жил 72-летний инвалид. Из-за этого начался пожар. Хозяина вытащили из огня брат и соседи, однако его 69-летний родственник не смог выбраться из горящего здания. У владельца дома диагностировали ожог правой руки. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района 41-летний мужчина наступил на мину. Врачи обнаружили у него слепые осколочные ранения шеи и плеча.

Также из-за суточных ударов ВСУ зафиксирован ряд разрушений. Так, в Беловском районе в селе Мокрушино была повреждена крыша частного дома, в селе Щеголек — автомобиль, там же сгорели два склада агрофирмы, в селе Вишнево пострадало остекление многоквартирного дома (МКД), в селе Малое Солдатское — стены и крыша частного дома, машина.

В Рыльске разрушения получили фасад, окна и крыша храма Покрова Пресвятой Богородицы. В Курске повреждено остекление двух МКД, посечен автомобиль.

Как уточнил Александр Хинштейн, с 09:00 17 августа до 09:00 18 августа средства противовоздушной обороны сбили над регионом 174 беспилотника. Также ВСУ 29 раз применили артиллерию по отселенным районам и 13 раз сбросили с дронов взрывные устройства.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за минувшие выходные в Курской области один мирный житель погиб и один был ранен — речь идет о супругах, автомобиль которых попал под удар ВСУ в приграничном Глушковском районе.

Алина Морозова