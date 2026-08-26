Два человека пострадали из-за падения сбитого БПЛА в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа из-за падения сбитого беспилотника было разбито окно — ранения средней тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. Их госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В том же районе были повреждены окна и кровля одного частного дома, окна и входная дверь другого, а также грузовой автомобиль. Еще в одном муниципалитете горели три надворных объекта.

По данным губернатора, за ночь над Воронежем и восемью районами области сбили 27 беспилотников.

В Минобороны сообщили, что с 20:00 25 августа до 7:00 26 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 426 беспилотников. В частности, их ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями — всеми регионами Черноземья.

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области после атаки БПЛА загорелись два склада Wildberries. Также в результате налета беспилотников погиб 49-летний мужчина, еще два человека были ранены.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова