В заповеднике Утриш продолжают тушить пожар

В заповеднике Утриш под Анапой продолжается ликвидация пожара, возникшего после падения беспилотника. По состоянию на утро 27 августа площадь открытого горения сократилась до 1 га, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В тушении задействованы около 120 человек и 17 единиц техники. Основной задачей спасателей остается локализация очагов. При необходимости группировку сил и средств планируется увеличить с учетом обстановки.

Пожар в заповеднике, расположенном между Анапой и Новороссийском, начался днем 25 августа. Изначально площадь возгорания составляла около 0,5 га, однако затем огонь быстро распространился по территории и в пике охватил 70 га. Горение происходило в том числе на участке горельника, пострадавшего от пожара 2020 года, где огонь распространялся по сухой траве, кустарникам, деревьям и валежнику.

Тушение осложнялось сильным ветром и труднодоступным рельефом. В целях безопасности власти Анапы ограничили въезд в заповедник, в районе пожара действует режим чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Рыжков