Ростовская область выделила более 1 млрд рублей на закупку учебников

Система образования Ростовской области готова к новому учебному году. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным властей, в образовательных учреждениях региона проверили комплексную безопасность, соблюдение санитарных норм, обеспеченность кадрами и средствами обучения. Все объекты оснащены средствами антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, отметил глава области.

В рамках обновления школьной инфраструктуры капитально отремонтировали девять школ и четыре детских сада. Кроме того, в Ростовской области появятся четыре школы, которые создадут дополнительно 1,9 тыс. учебных мест.

На закупку учебников в регионе было выделено более 1 млрд руб. На оснащение кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства направили 153 млн руб., большую часть которых составляют средства федерального бюджета.

Конкурс на участие в программе «Земский учитель» в Ростовской области вырос до семи человек на место. Помимо федеральной выплаты в 1 млн рублей, регион добавляет еще 1 млн руб. В 2026 году выплаты получат 21 учитель.

Константин Соловьев