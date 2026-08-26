Минимум четыре туриста из России находились в зоне наводнения в Непале

Как минимум четыре россиянина находились в зоне наводнения в Непале. Связь с туристами сейчас утрачена, сообщил «РИА Новости» советник-посланник российского посольства Ринчен Ракшаев.

Число пропавших без вести увеличилось до 484 человек, приводит последние данные правительства Reuters. Из них 391 — иностранцы и 93 — граждане Непала. Как минимум 95 человек погибли.

Наводнение произошло утром 26 августа после землетрясения, которое спровоцировало сход оползня на границе Непала и китайского Тибета. В реках Бхоте-Коши и Трисули резко поднялся уровень воды. Наиболее опасная ситуация — в населенных пунктах Тимур, Расувагадхи и Сьяпхрубеси.