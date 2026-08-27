Реки Тура и Тобол лишились кормовой базы из-за аномальных дождей

В реках Туре и Тоболе полностью утрачены рыбные запасы, заявила глава аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова. По ее словам, «сорные» виды рыб могут появиться здесь через два-четыре года, стерлядь — через шесть лет, нельма — через восемь-десять лет.

Как уточнила госпожа Панова, Росрыболовство подготовило программу по восстановлению ценных видов рыбы, но Тура в нее не включена. Без помощи реки «сами себя будут очень долго зарыблять», отметила она. «Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды. В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Иртыше, Тавде, Исети. То же самое и с кормовой базой, 95% которой не осталось»,— рассказала депутат.

В начале августа в реке Иртыш начали фиксировать массовую гибель рыбы. Это стало следствием мора в связанных с ней водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях. По словам специалистов, основной причиной является отсутствие кислорода в водоемах. В частности, в Тюмени в июне выпало 257% месячной нормы осадков — это рекордный показатель почти за сто лет наблюдений. Обильные дожди в сочетании с аномально высокой температурой воздуха вызвали смыв почвенного гумуса в реку, и она «не справилась с самоочищением». Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что в регионе увеличат количество выпускаемых в реки мальков ценных пород рыб для восстановления экологического биоразнообразия Туры, Тобола и Иртыша.