Реки Тура и Тобол лишились кормовой базы из-за аномальных дождей
В реках Туре и Тоболе полностью утрачены рыбные запасы, заявила глава аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова. По ее словам, «сорные» виды рыб могут появиться здесь через два-четыре года, стерлядь — через шесть лет, нельма — через восемь-десять лет.
Как уточнила госпожа Панова, Росрыболовство подготовило программу по восстановлению ценных видов рыбы, но Тура в нее не включена. Без помощи реки «сами себя будут очень долго зарыблять», отметила она. «Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды. В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Иртыше, Тавде, Исети. То же самое и с кормовой базой, 95% которой не осталось»,— рассказала депутат.
В начале августа в реке Иртыш начали фиксировать массовую гибель рыбы. Это стало следствием мора в связанных с ней водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях. По словам специалистов, основной причиной является отсутствие кислорода в водоемах. В частности, в Тюмени в июне выпало 257% месячной нормы осадков — это рекордный показатель почти за сто лет наблюдений. Обильные дожди в сочетании с аномально высокой температурой воздуха вызвали смыв почвенного гумуса в реку, и она «не справилась с самоочищением». Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что в регионе увеличат количество выпускаемых в реки мальков ценных пород рыб для восстановления экологического биоразнообразия Туры, Тобола и Иртыша.
Массовая гибель рыбы в Туре и Иртыше в августе 2026 года произошла из-за паводка, когда за июнь 2026 года в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. Ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру, что привело к снижению уровня кислорода в водоемах до критического (ниже 1 мг/дм). Глава города Тюмени Максим Афанасьев сообщил 6 августа 2026 года о сборе почти тонны погибшей рыбы с берегов реки Туры, которую направили на утилизацию. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о начале утилизации мертвой рыбы с помощью печи закрытого типа 4 августа 2026 года.
Проблемы с уровнем воды в Туре наблюдались и ранее: в июне 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности из-за обмеления реки, и в конце июля 2023 года по Туре было закрыто движение судов. В сентябре 2024 года депутаты Тюменской областной думы обращались к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за средствами для очистки Туры. В 2025 году власти Тюменской области, по словам губернатора Александра Моора, планировали направить около 1,5 млрд рублей на противопаводковые мероприятия.