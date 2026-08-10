В Иртыше начался массовый мор рыбы после паводка в Тюменской области

Массовую гибель рыбы начали фиксировать в реке Иртыш. Это стало следствием мора в связанных с ней водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях, заявила ТАСС замруководителя Тюменского филиала ВНИРО Яна Капустина.

По словам госпожи Капустиной, проведенный анализ не показал токсикологического отравления и наличия острых инфекционных заболеваний у погибших особей. Основной причиной считается отсутствие кислорода в водоемах.

По данным Росрыболовства на конец июля, содержание растворенного кислорода в Туре оказалось ниже 1 мг/дм. Такой показатель считается критическим и приводит к удушью рыбы. Дефицит кислорода возник из-за паводка. За июнь 2026 года в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. Ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру. Река не справилась с самоочищением: органическое вещество окислялось и поглощало кислород.