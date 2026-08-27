В Сочи собрали первую партию полностью созревших российских бананов

В Сочи собрали первую экспериментальную партию полностью созревших бананов российского производства. Около 150 кг плодов направлены на исследование в лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Результаты экспертизы должны определить соответствие продукции требованиям ГОСТ 35258-2025 «Бананы свежие. Технические условия» перед началом реализации урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Лаборатория исследует органолептические и физико-химические показатели плодов, их сахаристость, а также содержание калия, магния и фосфора. В центре напомнили, что в мае уже проводилось исследование сочинских бананов, собранных на более ранней стадии зрелости. Тогда содержание магния в отечественных плодах оказалось почти вдвое выше, чем в импортных аналогах.

Выращивание бананов ведется в рамках проекта АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства». Основной производственной площадкой является тепличный комплекс КФХ «100 гектар» в Сочи. Плантация включает около 300 растений, высаженных в августе 2025 года. В хозяйстве выращивают сорта Гранд Найн и Кавендиш, широко представленные на российском рынке и поставляемые преимущественно из Эквадора. Селекцией адаптированных к местным условиям культур занимается Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии.

По данным проекта, сейчас 120 растений уже плодоносят, еще 45 находятся в стадии цветения. Урожайность планируется увеличивать по мере развития плантации: первый ствол дает около 10–15 кг плодов, второй — 30–35 кг, а последующие могут обеспечивать урожай от 50 кг.

Для выращивания бананов в теплицах поддерживается температура 20–22 градуса зимой и ограничивается ее повышение летом. Необходимую влажность обеспечивают системы мелкодисперсного и капельного орошения.

Одновременно специалисты испытывают различные составы субстрата. Восемь карликовых растений сорта Кавендиш выращивают в 200-литровых емкостях с четырьмя вариантами почвосмеси, включающими местный грунт, зоогумус, рисовую шелуху, чернозем и песок. Растения получают органические стимуляторы роста.

Первая партия сочинских бананов будет реализована в ограниченном объеме непосредственно на территории тепличного комплекса. Покупатели смогут самостоятельно выбрать и приобрести свежесрезанные плоды. Решение о поставках в розничные сети будет принято после увеличения объемов производства.

Вячеслав Рыжков